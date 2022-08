Quintana uit Tour-uitslag geschrapt na vondst verboden pijnstiller

Volgens de reglementen is het gebruik van het middel, dat kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en verminderde concentratie, geen overtreding van het dopingreglement. Omdat het ook nog de eerste keer is dat Quintana erop is betrapt, volgt geen schorsing.

De Colombiaan kan dus vrijdag gewoon starten in de Ronde van Spanje. Hij kan binnen tien dagen nog in beroep gaan tegen de diskwalificatie in de Tour bij het sporttribunaal CAS.