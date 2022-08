Quintana uit Tour-uitslag geschrapt na vondst verboden pijnstiller, Colombiaan ontkent

Volgens de reglementen is het gebruik van het middel, dat kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en verminderde concentratie, geen overtreding van het dopingreglement. Omdat het ook nog de eerste keer is dat Quintana (32) erop is betrapt, volgt geen schorsing. De Colombiaan kan dus vrijdag gewoon starten in de Ronde van Spanje. Hij kan binnen tien dagen nog in beroep gaan tegen de diskwalificatie in de Tour bij het sporttribunaal CAS.

De UCI besloot tramadol te verbieden omdat het ook kan leiden tot valpartijen in het peloton. Bij een eerste overtreding volgt diskwalificatie en een boete van 5000 Zwitserse frank (zo’n 5150 euro). Wordt een renner nogmaals betrapt, dan volgt een schorsing van vijf maanden. Een team waarvan twee renners binnen een periode van een jaar worden betrapt, krijgt een boete van 10.000 Zwitserse frank (ruim 10.300 euro). Bij nog een overtreding in dezelfde periode volgt een schorsing van het team. Die kan uiteenlopen van een tot twaalf maanden.

Vingertop

De UCI heeft het International Testing Agency (ITA) ingehuurd om in alle disciplines van het wielrennen testen uit te voeren. Die zijn relatief simpel, want een kleine hoeveelheid bloed uit een vingertop is voldoende om te controleren. In de Tour de France werden 120 controles op tramadol uitgevoerd. Voor zo ver bekend is Quintana de eerste wielrenner die is bestraft voor het gebruik van de verboden pijnstiller.

Quintana ontkent

Quintana ontkent dat hij de verboden pijnstiller tramadol heeft gebruikt. „Die mededeling kwam als een verrassing”, meldt hij in een verklaring. „Ik ben me totaal niet bewust van het gebruik van deze stof en ik ontken dat ik het tijdens mijn carrière heb gebruikt.” De Colombiaan heeft advocaten ingeschakeld om zich te verdedigen.

Dinsdag maakte zijn ploeg nog bekend dat het contract van de Colombiaanse klimmer met drie jaar is verlengd. Arkéa-Samsic heeft nog niet gereageerd op het bericht van de UCI.

Kooij raakt leiderstrui in Denemarken kwijt in tijdrit

Olav Kooij heeft zoals verwacht slechts één dag kunnen genieten van de lichtblauwe leiderstrui in de Ronde van Denemarken. De 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma, die dinsdag in de massasprint de eerste etappe won, raakte in de tijdrit over 12,2 kilometer rond Assens de eerste plaats in het algemeen klassement kwijt. De Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) won de rit tegen de klok en nam de leiderstrui over van Kooij.

Een dag na zijn ritzege in Køge mocht Kooij als nummer 1 van het klassement als laatste starten in de tijdrit. De sprinter uit Numansdorp gaf bijna 2 minuten toe op de 20-jarige Sheffield, de winnaar van de Brabantse Pijl die het vlakke parcours aflegde in 13 minuten en 35 seconden.

De Ronde van Denemarken bestaat uit vijf etappes en duurt tot en met zaterdag. Donderdag staat een rit over bijna 240 kilometer op het programma, van Otterup naar Herning over een geaccidenteerd parcours met enkele klimmetjes.