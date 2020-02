Gevaarlijke brand zit Baskische derby dwars

Buiten sporten is niet gezond in de buurt van Eibar omdat er al sinds 6 februari een grote brand woedt op een bedrijventerrein in het nabijgelegen Zaldibar. Bij die brand komen nog steeds schadelijke stoffen vrij.

Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald. De twee Baskische clubs bezetten momenteel respectievelijk de zestiende en de zevende plaats in La Liga.

Bij Real Sociedad staan Martin Ødegaard en Alexander Isak onder contract. Beiden speelden vorig seizoen nog in de Eredivisie: Ødegaard bij Heerenveen, Isak bij Willem II.