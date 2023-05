Djokovic probleemloos door, Alcaraz heeft vier sets nodig tegen Daniel

Djokovic had in de avondpartij op het Court Philippe Chatrier 2 uur en 44 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 83 van de wereld. De eerste set duurde maar liefst anderhalf uur, ruim een kwartier langer dan de tweede en derde set gecombineerd. In de eerste set gaf Djokovic een 5-2-voorsprong uit handen, waarna hij in de tiebreak oppermachtig was.

Djokovic, als derde geplaatst in Parijs, heeft dit seizoen pas één set verloren op grandslamniveau. Begin dit jaar leed hij setverlies op de Australian Open, tegen de Fransman Enzo Couacaud.

Bekijk ook: Svitolina blijft ook op Roland Garros maar winnen onder coach Sluiter

De 36-jarige Serviër gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Hij passeert dan Rafael Nadal, die zich heeft afgemeld voor het toernooi dat hij veertien keer wist te winnen.

In de derde ronde staat Djokovic tegenover de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Carlos Alcaraz (L) krijgt de felicitaties van Taro Daniel. Ⓒ AFP

Alcaraz heeft vier sets nodig tegen Japanner Daniel

Carlos Alcaraz heeft in de tweede ronde van Roland Garros setverlies geleden. De nummer 1 van de wereld was in vier sets te sterk voor de Japanner Taro Daniel, die 111 plekken lager staat: 6-1 3-6 6-1 6-2. Het duel duurde 2 uur en 25 minuten.

In de openingsronde had Alcaraz slechts zeven games afgestaan aan de Italiaan Flavio Cobolli: 6-0 6-2 7-5. De Canadees Denis Shapovalov is zijn volgende tegenstander.

De 20 jaar oude Alcaraz, vorig jaar winnaar van de US Open, geldt bij de absentie van Rafael Nadal als de topfavoriet in Parijs. Hij kan 22-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic al bij de laatste vier tegenkomen.

Tekst verder onder de video’s

Heerlijke slagenwisseling

Bron: discovery+

Matchpoint Alcaraz:

Bron: discovery+

Tsitsipas

Eerder op de dag schaarde Stefanos Tsitsipas zich wel zonder setverlies bij de laatste 32. De Griek versloeg de Spanjaard Roberto Carballés Baena met 6-3 7-6 (4) 6-2.