VIDEO Depay laat voeten spreken met heerlijke goal

Voetbal

Tagliafico denkt na over voetbaltoekomst

In Frankrijk wordt er al vanuit gegaan dat Nicolas Tagliafico (29) dit seizoen voor Olympique Lyon speelt, maar voorlopig is de Argentijn nog ’gewoon’ speler van Ajax. Hij trainde vanochtend in Bramberg am Wildkogel en heeft nog geen beslissing over zijn toekomst genomen.