José Mourinho gaat tuinieren voor het goede doel

Mourinho komt voorlopig niet aan coachen toe, aangezien de Premier League stilligt vanwege het coronavirus. Toch steekt de oefenmeester zijn handen uit zijn mouwen en blijkt hij te beschikken over een aantal groene vingers. „Ik sta hier in de tuin bij het trainingscomplex. Hier kweken wij fruit en telen wij groente voor het restaurant, waar de spelers van het eerste elftal eten.”

Voorlopig is het spelersrestaurant gesloten, dus krijgt het voedsel een andere bestemming. „Het is voor hen die dit het meest nodig hebben”, aldus Mourinho, die zelf ook een handje gaat helpen. „Volgende week zet ik mijzelf in als vrijwilliger om te helpen in de tuin en om het eten naar het stadion te brengen.”

„Samen strijden wij tegen deze pandemie en ik hoop dat iedereen gezond is en blijft. Ook bedank ik iedereen in de zorg, al die mensen die fantastisch werk verrichten om ons veilig te houden in deze tijd.”

De Portugees nam dit seizoen het stokje over van Mauricio Pochettino. Spurs kende een kleine opleving, maar onder Mourinho werd het toch uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door RB Leipzig en zakte het weg op de ranglijst in de Premier League. De ploeg van onder meer Steven Bergwijn staat achtste, een positie die volgend seizoen geen recht geeft op een Europees ticket.