Bunting oppermachtig in Groep 18 PDC Home Tour

The Bullet won in een groep met Nathan Derry, Kim Huybrechts en Harald Leitinger alledrie zijn wedstrijden en verzekerde zich zo van een plaats in de tweede ronde. De eerste wedstrijd, tegen Leitinger, was met 5-4 nog een close finish, maar in de duels met Huybrechts en Derry toonde Bunting zich oppermachtig.

Bunting versloeg beide spelers met 5-1 en eindigde zo zonder puntenverlies aan kop van Groep 18. Woensdag komen Maik Kuivenhoven en Vincent van der Meer in actie, hun poule wordt gecompleteerd door Glen Durrant en Justin Pipe.