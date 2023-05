Roglic deelt tikje uit aan Evenepoel, Healy degradeert medevluchters in Giro

Het duurde lang voordat er een vlucht ontstond. Kilometers lang reed er een klein groepje met voorjaarsrevelatie Healy net voor het peloton uit, maar pas toen er nog een aantal coureurs aansloten kregen ze de ruimte. De Nederlander Oscar Riesebeek maakte als laatste in zijn eentje de oversteek naar voren. Bij de dertien vluchters zaten verder nog een paar bekende namen met Warren Barguil en Italiaans kampioen Filippo Zana. Verder was de aanwezigheid van Mattia Bais en Valentin Paret-Paintre opvallend. De twee zagen de voorbije dagen hun broers, respectievelijk Davide en Aurélien, een etappe winnen.

Ze waren allebei kansloos op ruim vijftig kilometer van de streep, toen Healy de debatten in de kopgroep opende op de steile I Cappuccini. Hij sloeg direct een enorm gat met de rest. Dat breidde hij al snel uit tot bijna twee minuten. Dus kon hij uitgebreid zijn feestje vieren voor zijn derde overwinning van het seizoen. Ver daarachter werd Derek Gee tweede voor Zana en Barguil. Riesebeek werd uiteindelijk negende.

Healy won eerder dit jaar al een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de eendagskoers GP Industria & Artigianato. Verder maakte hij veel indruk in de heuvelklassiekers met onder andere een tweede plaats in de Amstel Gold Race achter Tadej Pogacar.

Favorieten

Bij de klassementsrenners bleef het lang rustig, al maakten Ineos-Grenadiers en Jumbo-Visma wel flink tempo op de klimmetjes. Op de laatste beklimming van I Cappuccini - met top op zes kilometer van de streep – trok Lennard Kämna als eerste door. Rozetruidrager Leknessund en Primoz Roglic waren direct mee, maar Remco Evenepoel zat op een klein gaatje. Roglic zag dat en trok vol door. Het gaat leek aanvankelijk niet groot te worden, maar richting de top zakte Evenepoel er een beetje door. Terwijl Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas de sprong naar Roglic wisten te maken.

Uiteindelijk was de schade niet groot, maar toch verloor Evenepoel zo’n veertien seconden op het drietal. In het groepje van Evenepoel ontbrak Leknessund. De Noor hield uiteindelijk acht seconden over in het algemeen klassement en start ook zondag in het roze.