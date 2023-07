LIVE Tour: Rui Costa solo aan kop, groep-Van der Poel in achtervolging

Van der Poel in de aanval. Ⓒ ANP/HH

Een dag voor de rustdag moet er door de renners in de Tour de France nog een keer flink worden geklommen. Vanuit Les Gets wordt in de 15 etappe koers gezet richting Saint-Gervais, waar de finish ligt in de buurt van de Mont Blanc op 1372 meter hoogte. De slotklim is van de eerste categorie. Eerder in de rit zijn er vier hellingen waarvan er nog twee in die op een na zwaarste categorie zijn ingedeeld.