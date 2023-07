Uitslag en standen Tour de France: Poels grijpt kroon op loopbaan

Wout Poels wint. Ⓒ ANP/HH

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - Wout Poels heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 35-jarige wielrenner van Bahrain Victorious kwam in de bergrit van Les Gets naar Saint-Gervais Mont-Blanc na 179 kilometer solo aan en zorgde voor de eerste Nederlandse etappezege in deze Ronde van Frankrijk.