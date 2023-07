’Vingegaard en Pogacar gaan alles op alles zetten voor de tijdrit van dinsdag’

De Tour-karavaan gaat verder vanuit Les Gets. 4500 hoogtemeters en vier beklimmingen later is de eindbestemming de top van wintersportoord Saint-Gervais Mont-Blanc. De slotklim stijgt in 9,8 kilometer met een gemiddelde van 8% naar de meet.

Wordt het weer een secondenspel tussen de twee kemphanen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Breukink: „Ik verwacht hier niet Vingegaard of Pogacar als winnaar, maar eerder een ontsnapping. Ik denk ze allebei alles op alles zetten voor de tijdrit van dinsdag. Die twee zijn zó aan elkaar gewaagd.”

Klimfeest

Maar wie gaat de koers gedurende de dag controleren? Team UAE (Pogacar) of Jumbo-Visma (Vingegaard)? „Die ploegen doen ook niet veel onder voor elkaar.” En dus verwacht de oud-renner niet dat ze de koers gaan bepalen. „Voor het klassement wordt het een gecontroleerde koers.”

Als Pogacar of Vingegaard niet gaat winnen, zou er dus een vluchter met de zege aan de haal kunnen gaan, want het belooft weer een klimfeest te gaan worden, in de schaduw van de Mont Blanc. „Een sterke klimmer die ruim op achterstand staat, zou hier kunnen winnen. Een Tom Pidcock bijvoorbeeld.”

