Eindzege ongenaakbare Pogacar in slotrit Tirreno niet meer in gevaar

Tadej Pogacar stelde zijn eindoverwinning van de koers veilig, die na zijn etappewinst van zaterdag al zo goed als zeker was.

De rit van zondag over 159 kilometer eindigde vlak. Op enkele kilometers van de finish werd de kopgroep achterhaald door het peloton, waarna de Noor Alexander Kristoff in de massasprint lang aan kop ging. Hij eindigde als zesde.

Olav Kooij was in de slotetappe de beste Nederlander op de achtste plaats. De Deen Jonas Vingegaard, zijn teamgenoot bij Jumbo-Visma, eindigde als tweede in het klassement op een kleine 2 minuten van Pogacar. Ook Mikel Landa van Bahrain Victorious stond op het podium.

Reactie Pogacar

De Sloveense winnaar zei dat deze laatste dag „meer ontspannen was dan de afgelopen dagen.” „Ik ben super blij dat ik twee Tirreno-Adriatico’s heb gewonnen. We gaan zien wat ik in de volgende wedstrijden kan doen. Ik lijk misschien onverslaanbaar, maar dat ben ik niet.” Pogacar was vorig jaar ook al de sterkste in de Italiaanse rittenkoers. Tijdens de editie van dit jaar won hij twee etappes.

De 23-jarige tweevoudig Tour de France-winnaar toonde zich een week geleden ook al sterk door de Strade Bianche te winnen na een lange solo.