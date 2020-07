Willem II op zoek naar twee keepers

De 84-voudige Oranje-international haalde begin dit jaar al Görkem Saglam naar Tilburg en wist voor het nieuwe seizoen ook rechtsback Leeroy Owusu (De Graafschap), linksback Derrick Köhn en spits Kwasi Wriedt (beiden Bayern München II) vast te leggen. Daarom heeft Willem II de selectie voor het nieuwe seizoen al grotendeels geformeerd. „Door de coronacrisis werd het lastig om mensen face-to-face te kunnen zien. Daardoor kwam het extra mooi uit dat we dit allemaal al hadden geregeld”, aldus Mathijsen, die na de eerdere geslaagde aankopen opnieuw in Duitsland scoutte. „Wriedt is de topscorer van de 3. Bundesliga. Een zeer doelgerichte spits, die voetballend goed in ons systeem past. We wilden hem al eerder halen, maar afgelopen winter mocht hij nog niet weg van Bayern. En Köhn is een aanvallend ingestelde linksback, die veel opkomt en een goede voorzet heeft. Bij Bayern is hij niet doorgebroken, omdat hij moest concurreren met ene Alphonso Davies, maar hij past heel goed bij ons voetbal.”

Door het uitgebreide voorwerk heeft Mathijsen voor de komende periode – zolang er geen sleutelspelers worden weggehaald bij Willem II – maar één belangrijke taak en dat is het vinden van twee nieuwe keepers. Eerste doelman Timon Wellenreuther is transfervrij vertrokken naar Anderlecht, terwijl de Nieuw-Zeelandse reservekeeper Michael Woud komend seizoen wordt verhuurd aan Almere City. Een van de namen die veel genoemd wordt voor de keepersvacature in Tilburg is die van Robbin Ruiter (PSV), die ook in beeld is bij SC Heerenveen. „Er zijn genoeg keepers op de markt, maar het gaat erom dat we de goede keepers halen. We hebben de tijd om onze keuze zorgvuldig te maken, al zal er bij de hervatting van de training op 27 juli wel minimaal één keeper bij moeten zijn”, aldus Mathijsen.

Robbin Ruiter (r) Ⓒ ANP/HH

’We willen elk jaar verbeteren’

Willem II wil zich komend seizoen handhaven in de subtop en opnieuw strijden voor Europees voetbal. „We willen ons elk jaar verbeteren. Dat is niet gemakkelijk als je vijfde bent geworden. Maar nu zijn we vijfde geworden na 26 wedstrijden en voor komend seizoen hebben we de ambitie na 34 wedstrijden ook weer minstens de play-offs te halen”, aldus technisch directeur Joris Mathijsen. „Dat wordt een hele uitdaging, zeker ook door het drukke programma met als het aan ons ligt veel Europese wedstrijden. Maar dat past wel in de ontwikkeling die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en zou een mooie volgende stap zijn. Uiteindelijk is het onze doelstelling om een stabiele linkerrijtjeclub te worden.”

Lees in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 17 juli 2020 alles over hoe de club uit Tilburg uit de coronacrisis is gekomen: