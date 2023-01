Premium Het beste van De Telegraaf

Oude tijden herleven bij defensief ijzersterk FC Twente

Ramiz Zerrouki en Vaclav Cerny zijn blij met de openingstreffer van laatstgenoemde. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

ENSCHEDE - Het was waterkoud in de Grolsch Veste, maar het kon de fanatieke FC Twente-aanhang niet deren. Vol enthousiasme vierden ze feest na de overtuigende 2-0 zege van hun favorieten op FC Utrecht, waardoor FC Twente over Ajax heen is gesprongen naar de vierde plaats in de Eredivisie. Met hun favoriete spreekkoor ’FC Twente komt eraan’ brulden zij hun kelen schor.