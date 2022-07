Ten Hag debuteert met ruime oefenzege op Liverpool: ’Dapper United’

Manchester United begon in een sterke formatie. Wel ontbrak Cristiano Ronaldo, die het trainingskamp heeft laten schieten in verband met privé-omstandigheden. Donny van de Beek en Tyrell Malacia moesten genoegen nemen met een plaats op de bank. Bij Liverpool gold dat voor veel grote namen zoals Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Andrew Robertson en Thiago Alcántara. Ook Sepp van den Berg zat daar.

Na ruim 11 minuten maakte Jayden Sancho de eerste treffer in het tijdperk Ten Hag. De pas 17-jarige Isaac Mabaya verwerkt een bal niet goed, waarna Jayden Sancho de bal in de verre hoek plaatste. United ontsnapte even later aan een gelijkmaker, toen Fábio Carvalho de paal raakte. Vooral de ruimte die er werd weggegeven bij die counter zal Ten Hag niet tot tevredenheid hebben gestemd.

De rest van de eerste helft wel, want Manchester United liep uit naar 3-0. Fred en Anthony Martial zorgden, beiden met een stift, voor een grote marge. Diogo Dalot raakte ook nog het houtwerk.

Liverpool begon met elf andere namen aan de tweede helft, maar nog steeds zonder beide Nederlanders en Salah. Ook United paste veel wissels toe, waardoor Malacia en Van de Beek speelminuten konden maken.

Met dat Nederlandse duo op het veld werd het ook nog 4-0. Facundo Pellistri passeerde een kwartier voor tijd Adrian. Even daarvoor hadden ook Van Dijk, Salah en de grote zomeraanwinst Darwin Nunez hun entree gemaakt. Salah raakte nog wel de paal, maar een eretreffer zat er niet meer in.

Goede spirit.

Ten Hag was alles bij elkaar zeer tevreden over zijn ploeg, zei hij tegenover MUTV. „Ik heb een hele goede spirit gezien, al hebben we niet alles goed gedaan. Met name in het druk zetten en ook hebben we toch een flink aantal kansen weggegeven. Maar we hebben er ook veel gecreëerd. We speelden met lef en waren actief. Ik ben heel blij met deze eerste wedstrijd.”