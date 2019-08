Late gelijkmaker biedt AZ hoop

Door de late gelijkmaker van Myron Boadu sleept AZ een gelijkspel uit het vuur. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

ENSCHEDE - Met een geweldig slotoffensief heeft AZ in een grotendeels lege Grolsch Veste de kansen op een ticket voor de groepsfase van de Europa League intact gehouden. Uitgerekend Myron Boadu, die in de eerste helft twee grote kansen had gemist, tikte in de 82e minuut tegen Royal Antwerp FC de belangrijke 1-1 binnen.