Schreuder blikt vooruit op clash met PSV: ’Meespelen Berghuis reëler dan Wijndal’

„Het ziet er op zich goed uit”, begon Schreuder op de persconferentie over zijn personele problemen. „Wijndal heeft vrijdag niet kunnen trainen, maar we hopen dat hij morgen meer kan doen. Voor Berghuis geldt eigenlijk hetzelfde. Brian Brobbey heeft wel mee kunnen trainen, dus dat is goed. We moeten kijken hoe zijn reactie is morgen.”

Wijndal blesseerde zich dinsdag in het Champions League-duel met Rangers FC aan zijn enkel. Hij liep na de wedstrijd op krukken. Berghuis werd tien minuten na de pauze naar de kant gehaald. Brobbey had vanwege lichte klachten geen basisplaats tegen de club van Giovanni van Bronckhorst en viel uiteindelijk ook niet in.

„Dat Berghuis speelt is wat reëler dan Wijndal, maar Owen zal er alles aan doen om te spelen. Het zag er vandaag qua wandelen prima uit, maar je moet kijken hoe het zich ontwikkelt als hij gaat hardlopen. Dat heeft hij nog niet kunnen doen. Hij moet helemaal pijnvrij zijn om te spelen, ik vind dat we geen risico moeten nemen.”

Bergwijn speelt het liefst op links

Steven Bergwijn moet lachen om de opmerking dat hij de laatste weken minder opvalt dan in het begin van het seizoen. „Het is toch bekend dat ik het liefst op links in de aanval speel”, stelt hij. „Nu op rechts heb ik een andere rol. Dat is even wennen, maar ik doe er alles aan om belangrijk voor Ajax te zijn.”

Steven Bergwijn speelt bij Ajax het liefst op links. Ⓒ ANP/HH

Spelend op zijn favoriete positie op de linkerflank keerde Bergwijn dit voetbaljaar succesvol terug bij de club waar hij het eerste deel van zijn opleiding genoot. Hij scoorde tegen zijn oude club PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en maakte er zelfs drie tegen FC Groningen. Vaak dribbelde de international op snelheid naar de as van het veld en haalde hij vervolgens verwoestend uit met zijn rechtervoet. „Die Bergwijn is na twee jaar Tottenham Hotspur te goed voor de Eredivisie”, hoorde je veel mensen zeggen.

Maar de duurste aankoop ooit van een Nederlandse club - ruim 31 miljoen euro - speelt niet meer op zijn favoriete positie. Dusan Tadic presteert namelijk ook veel beter als hij op links voetbalt. Trainer Alfred Schreuder vindt het op dit moment beter dat zijn aanvoerder op links speelt en Bergwijn vanaf de rechterflank aanvalt.

Nouri

Ruim 31 miljoen euro betalen voor een aanvaller en hem vervolgens niet op zijn favoriete positie laten spelen. Dat klinkt best raar. „Toen ik deze zomer tekende, had ik ook het idee dat ik op links zou spelen”, vertelt Bergwijn. „Maar ik vind het nu vooral belangrijk dat we als team beter worden. Vergeet niet dat er heel veel spelers zijn vertrokken. We zijn opnieuw begonnen.”

Ajax kon zich dit seizoen niet meten met Napoli en Liverpool in de Champions League en moest de Johan Cruijff Schaal aan PSV laten. Ook het duel met AZ ging verloren. Toch staat de kampioen weer aan kop van de Eredivisie en kan het zondag PSV in een rechtstreeks duel op een achterstand van 7 verliespunten zetten. „PSV schakelt snel om en heeft kopsterke aanvallers”, zegt Bergwijn over zijn voormalig werkgever. „Maar als wij doen wat we moeten doen, dan hebben we ook een sterk elftal. We moeten gewoon winnen.”

Voor Bergwijn is de topper tegen PSV een weerzien met de club waarmee hij driemaal kampioen werd. De aanvaller was 13 jaar toen hij vanuit Amsterdam naar Eindhoven vertrok. Daarvoor vormde hij in de jeugd van Ajax een sterk koppel met Abdelhak Nouri, die ruim vijf jaar geleden werd getroffen door een hartstilstand. Bergwijn de afmaker, Nouri de aangever. De aanvaller zoekt zijn vriend wel eens thuis op. „Hij kan dan niet praten”, vertelt hij. „Maar hij maakt wel duidelijk dat hij het fijn vindt dat ik hier weer speel.”