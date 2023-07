Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Duitse springruiter Beerbaum beëindigt carrière

19.25 uur: Springruiter Ludger Beerbaum heeft zijn carrière beëindigd. De 59-jarige Duitser maakte zijn afscheid bekend na de Grand Prix van Aken, waar hij in zijn laatste wedstrijd als 25e eindigde. Hij won tijdens zijn loopbaan één individuele gouden medaille op de Olympische Spelen en werd samen met het Duitse team drie keer olympisch kampioen.

„Ik kan terugkijken op een geweldige tijd als ruiter”, zei Beerbaum. „Ik heb de hele wereld afgereisd en prachtige ervaringen opgedaan. Nu is het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie. Het is voor mij een genoegen om deze stap, die voor mij niet makkelijk is, te zetten op het mooiste toernooi ter wereld.”

Beerbaum, die drie keer het toernooi in Aken won, blijft actief in de paardensport als trainer. Naast zijn gouden medailles op de Spelen van 1988, 1992, 1996 en 2000 veroverde hij in 2016 nog een bronzen plak met Duitsland. Daarnaast werd de voormalige nummer 1 van de wereld met het team twee keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen. Ook werd hij twee keer individueel Europees kampioen.

Nederlandse menners winnen landenwedstrijd in Aken

15.48 uur: De Nederlandse vierspanners hebben de landenwedstrijd van het CHIO in Aken gewonnen. Het team van bondscoach Ad Aarts hield de voor het eigen publiek rijdende Duitsers achter zich. Bram Chardon, Koos de Ronde en IJsbrand Chardon sloten de wedstrijd in stijl af met drie foutloze vaardigheidsproeven. IJsbrand Chardon eindigde als beste Nederlander op de tweede plaats in het individuele klassement, dat werd gewonnen door de Australische favoriet Boyd Exell.

Ackermann eerste leider in Ronde van Oostenrijk

15.24 uur: Pascal Ackermann van UAE Team Emirates heeft de eerste etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Na bijna 150 kilometer met start en finish in Dornbirn was de 29-jarige Duitser de snelste in een massasprint. Het was zijn tweede zege van het seizoen, na de eerdere ritwinst in de Giro. Ackermann is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De Colombiaan Jhonatan Narváez en de Duitser Kim Heiduk, beiden van INEOS Grenadiers, stonden ook op het podium. De Nederlander Nick van der Lijke eindigde als zesde.

Pieterse ongenaakbaar naar derde zege in WB mountainbike

14.29 uur: Puck Pieterse heeft op oppermachtige wijze haar derde race in de wereldbeker mountainbike gewonnen. De kersverse Europees kampioene ging in het Italiaanse Val di Sole al in de eerste ronde ervandoor en liet de concurrentie figureren. Ze reed vijf ronden aan de leiding ver voor de rest van het veld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De 21-jarige Amersfoortse zegevierde ook al in de wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Leogang en in het Tsjechische Nove Mesto. Ze leidt na haar nieuwe zege riant in de stand van de wereldbeker. Eind juni greep ze overtuigend de Europese titel in crosscountry-wedstrijd bij de Europese Spelen in Polen.

Pieterse heeft haar zinnen gezet op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en zoals ze zich dit jaar manifesteert, geldt ze nu al als de torenhoge favoriete voor het goud. In Val de Sole kon niemand haar volgen op het ruige, heuvelachtige en technische parcours. De Italiaanse Martina Berta arriveerde op 52 seconden achterstand als tweede, de Australische Rebecca Henderson werd derde op 1 minuut. Anne Terpstra kwam als tiende over de finish, bijna 3 minuten na Pieterse.

’Gat’

„Ik besloot meteen na de start al voluit te gaan en na de eerste ronde had ik al een gat”, zei Pieters aan de finish op Eurosport. „Ik ben mijn eigen tempo blijven rijden en moest er vooral voor zorgen niet terug te vallen. Het is blijkbaar een goede tactiek.”

Vlekkeloos

De race verliep niet eens helemaal vlekkeloos. Pieterse raakte vroeg de race een drinkbidon kwijt en moest een ronde zonder vocht zien door te komen. In de laatste ronde viel ze compleet stil op een steile helling. „Ik had gelukkig een grote voorsprong, dus ik hoefde niet in paniek te raken. Het was de laatste ronde en ik zat daar even heel hoog in mijn hartslag”, zei ze.

In de wereldbekerstand heeft Pieterse 1096 punten verzameld, bijna 300 meer dan de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot, die in Val di Sole als achtste eindigde.

Motorcrosser Coldenhoff twee keer derde in GP van Lombok

11:23 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff is bij de Grote Prijs van Lombok in de MXGP-klasse in Indonesië op het podium beland. De Nederlander eindigde in beide manches op de derde plaats. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Romain Febvre, die de tweede manche won en in de eerste tweede werd. Calvin Vlaanderen reed in beide manches naar de zevende plaats.

In het klassement om de wereldtitel is Coldenhoff nu de beste Nederlanders op de vijfde plaats. Jeffrey Herlings komt voorlopig niet in actie vanwege een gebroken nekwervel. Hij is daardoor kansloos in de strijd om de wereldtitel, waarin hij nog wel zesde staat. De Spanjaard Jorge Prado heeft na elf wedstrijden de leiding.

In de MX2 eindigde Roan van de Moosdijk als vierde in het klassement over twee manches. Hij eindigde als derde in de eerste rit en in de tweede sessie werd hij zesde. De Belg Jago Geerts, hersteld van een polsblessure, was beide keren de sterkste.