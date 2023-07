Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Motorcrosser Coldenhoff twee keer derde in GP van Lombok

11:23 uur Motorcrosser Glenn Coldenhoff is bij de Grote Prijs van Lombok in de MXGP-klasse in Indonesië op het podium beland. De Nederlander eindigde in beide manches op de derde plaats. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Romain Febvre, die de tweede manche won en in de eerste tweede werd. Calvin Vlaanderen reed in beide manches naar de zevende plaats.

In het klassement om de wereldtitel is Coldenhoff nu de beste Nederlanders op de vijfde plaats. Jeffrey Herlings komt voorlopig niet in actie vanwege een gebroken nekwervel. Hij is daardoor kansloos in de strijd om de wereldtitel, waarin hij nog wel zesde staat. De Spanjaard Jorge Prado heeft na elf wedstrijden de leiding.

In de MX2 eindigde Roan van de Moosdijk als vierde in het klassement over twee manches. Hij eindigde als derde in de eerste rit en in de tweede sessie werd hij zesde. De Belg Jago Geerts, hersteld van een polsblessure, was beide keren de sterkste.