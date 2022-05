PSV oefent tegen Villarreal en Real Betis.

Premium Voetbal

Verleden biedt Feyenoord hoop richting finale tegen AS Roma

Feyenoord treft in de finale van de Conference League AS Roma, de nummer zes van de van de Serie A. In het verleden kruisten de Rotterdammers in Europees verband tot dusver veertien keer (zeven keer een dubbele ontmoeting) de degens met een club uit de Italiaanse competitie. De balans is met vijf ze...