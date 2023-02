Premium Het beste van De Telegraaf

UAE Tour drie jaar geleden eerste sportevenement dat werd stopgezet Sinkeldam en Poels blikken terug op coronahel van 2020: ’In paniek renden we de bus uit’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ramon Sinkeldam (l.) en Wout Poels hebben het nu prima naar hun zin in Abu Dhabi. Ⓒ Foto Hans Ruggenberg

KHALIFA PORT - De coronahel, waarin de wereld drie jaar geleden terechtkwam, brandde in de Verenigde Arabische Emiraten weelderig. De UAE Tour was het eerste sportevenement dat abrupt werd stopgezet, met renners die als gevangenen werden opgesloten in het weliswaar luxueuze W-hotel in Abu Dhabi. Dit jaar vormt hetzelfde onderkomen het epicentrum van de woestijnkoers. Ramon Sinkeldam en Wout Poels, die zich destijds in het oog van de storm bevonden, kunnen nu lachen om de absurde situatie. „Uit het niets was er paniek”, aldus Sinkeldam, die bijna twee weken vast zat.