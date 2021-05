Pijnlijk: Manchester United doet landstitel cadeau aan stadgenoot City

Voor City is het de zevende keer dat het zich landskampioen mag noemen en de vijfde keer sinds de invoering van de Premier League. Eerder gebeurde dat in 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 en 2019. Later deze maand volgt voor The Citizens nog de finale van de Champions League, waarin Chelsea de tegenstander is.

Manchester United, goed voor twintig Engelse titels, ging op Old Trafford met 1-2 onderuit tegen nummer drie Leicester City. City heeft daardoor met nog drie wedstrijden te spelen een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op nummer twee United, waardoor regerend kampioen Liverpool is onttroond.

Luke Thomas zette de gasten na tien minuten op 0-1. Mason Greenwood verzorgde vijf minuten later de gelijkmaker, maar dankzij een treffer van Caglar Soyuncu na ruim een uur spelen gingen de bezoekers, die slechts dertig procent balbezit hadden, alsnog met de overwinning aan de haal.

Donny van de Beek begon in de basis bij Manchester United en deed negentig minuten mee bij The Red Devils, die nog wel de Europa League kunnen winnen. In de finale treffen de Engelsen het Spaanse Villarreal.

