Max Verstappen begint ook sprintrace vanaf pole position

Op vrijdag verzekerde Verstappen zich tijdens de normale kwalificatie ook al van pole voor de hoofdmoot op zondag.

Sinds dit jaar staan de zaterdagen in een sprint-weekeinde volledig op zichzelf. De startopstelling voor de race op zondag komt in principe dus niet in het geding. De winnaar van de sprintrace later in de middag verdient acht WK-punten, zo aflopend tot één punt voor de nummer acht.

Heer en meester

Verstappen bewaarde zijn nieuwe, zachte banden voor de laatste fase en reed daarin een snelste ronde van 1.04,440. Die rapste tijd van de Nederlander kan geen moment in gevaar. Ook de tijd die hij eerder in Q3 had neergezet was al goed geweest voor pole position.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez herstelde zich wat van een dramatische kwalificatie op vrijdag en noteerde de tweede tijd, wel op bijna een halve seconde van Verstappen. Daarachter volgde verrassend Lando Norris en Nico Hülkenberg. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc, die een stuk meer aan het worstelen waren dan op de vrijdag, noteerden de vijfde en zesde tijd.

Ondanks de flinke regenval in de ochtend, was de baan bij de start van de zogeheten Sprint Shootout al voldoende opgedroogd om voor de droogweerbanden te kiezen. Normaal is het bij de kortere kwalificatie zo dat coureurs dan in Q1 en Q2 op de medium-band moeten rijden en in de top-10 in Q3 op de softs, maar dat reglement gold niet meer omdat de wedstrijdleiding het asfalt voor de start van de sprintkwalificatie nog als ‘nat’ verklaarde.

Problemen Mercedes

Het overschrijden van de baanlimiet zorgde ervoor dat Lewis Hamilton niet verder kwam dan de achttiende stek. Mercedes kende sowieso een baalsessie, want George Russell moest de strijd in Q2 staken door een hydraulisch probleem.

Q2 was ook het eindstation voor Nyck de Vries, die de sprintrace zaterdag vanaf de veertiende plek start. Zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda begint vanaf de dertiende stek.