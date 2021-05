PSV-aanvoerder Dumfries: verschrikkelijk voor Zahavi om mee te maken

„Het was zwaar voor de wedstrijd”, aldus Dumfries, de aanvoerder van de Eindhovenaren. „Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte.”

PSV won de wedstrijd zonder Zahavi, die op de bank zou hebben gezeten, overtuigend. „We zijn wel professionals en hadden een ’job’ te doen. We weten waar het om gaat. De drie punten zijn het belangrijkste. We moeten de tweede plek vasthouden. Ik geloof er heilig in dat dat gaat lukken”, sprak Dumfries.