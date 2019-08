Controverse rond beslissende penalty Chelsea

Na 120 minuten stond het 2-2 in Istanbul en dus moest een penaltyreeks beslissen over winst en verlies. Tot de negende strafschop werd er niet gemist. Tammy Abraham miste vervolgens de vijfde strafschop voor Chelsea. De Engelse aanvaller knalde de bal op de voeten van Liverpool-doelman Adrian.

Een pijnlijke misser? Ja, maar wel met een elfmeter die hernomen had moeten worden. Adrian stond namelijk niet met een van zijn voeten op de doellijn. En dát is juist een vereiste sinds dit seizoen. Scheidsrechter Stephanie Frappart had op aangeven van de VAR dus moeten ingrijpen, maar deed dat niet. Pech voor Chelsea.

De nieuwe regel werd afgelopen weekend nog correct toegepast tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en West Ham. Sergio Agüero miste toen een penalty, maar mocht die nog eens nemen nadat doelman Lukasz Fabianski te vroeg van zijn lijn kwam.

