Noorse wonderspits Haaland: ’Dit doe ik mijn hele leven al’

„Dit doe ik mijn hele leven al”, vertelt de van Red Salzburg overgekomen spits aan FourFourTwo. „Mijn voornemen was altijd om het ook te doen als ik ouder was. Ik wist altijd dat ik een goede speler zou worden. Maar de dingen zijn snel gegaan. Daar hou ik wel van!”

Haaland is na een paar maanden anauwelijks meer weg te denken uit de voorhoede van topclub Borussia Dortmund. Onlangs won de club uit het Ruhrgebied in de achtste finales van de Champions League met 2-1 van PSG. Haaland maakte beide doelpunten. Woensdag 11 maart is de return.

Haaland is razendsnel. Ⓒ EPA

Dortmund warm bad

De Noor steekt de loftrompet over Borussia Dortmund: „Het belangrijkste is dat ik wat wil bereiken met dit team. We kunnen zo ongelooflijk veel. De sfeer hier is fantastisch. De club heeft mij enorm geholpen. Het is niet makkelijk om in het midden van het seizoen ergens te arriveren. Ik voel mij hier nu al thuis.”

Het Manchester United van manager Ole Gunnar Solskjaer had Haaland ook graag willen vastleggen. Het werd Dortmund, dat ongeveer 20 miljoen betaalde aan Salzburg. Haaland kent Solskjaer nog van zijn periode in de jeugd bij Molde FK. „Hij heeft mij toen goed geholpen met het ontwikkelen van mijn aanvallende kwaliteiten en het afmaken van kansen. Hij is heel belangrijk voor mij geweest.”