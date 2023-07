Fotograaf op motor die Pogacar hinderde: ’Volgende keer neem ik geen foto, jammer dan’

Papon was toegewezen aan de ’pool’ die één fotograaf de taak geeft foto’s te maken in plaats van zijn collega’s ie zich hebben moeten laten zakken naar de achterkant van de koers. Hij trekt nu het boetekleed aan.„Er was zoveel publiek aanwezig op de col dat de pool werd opgezet”, tekent het Belgische Nieuwsblad op uit zijn mond. „Toen ik zag dat Pogacar aanzette, zei ik dat tegen mijn motorrijder maar die antwoordde dat hij gewoon niet kon inhalen. We bevonden ons in een delicate situatie. Het publiek stond zo dicht dat er op dat moment een keuze moest worden gemaakt: de inspanning van de renner breken of het publiek inrijden en mensen verwonden.”

Papon: „Ik ga het onverdedigbare niet verdedigen: we zouden ons niet in dit soort situaties mogen bevinden. Ik had mijn motorrijder moeten vragen om sneller en eerder weg te rijden. De volgende keer neem ik geen foto en vraag ik om de motor sneller te laten rijden, jammer dan. Alles is gepland vanuit het oogpunt van de reglementen voor deze situatie. We hebben een fout gemaakt: het spijt me heel erg voor Tadej Pogacar, en voor de show.”

