Boekhoudkundig trucje helpt Ajax

De achtergrond hiervan is, dat het voor Ajax gunstiger is als de deal van 31 miljoen euro (met 4 miljoen euro vrijwel zekere bonussen) in het nieuwe boekjaar valt. Over het huidige boekjaar, dat op 30 juni afloopt, schrijft de landskampioen al zwarte cijfers door de verkoop van Ryan Gravenberch aan Bayern München. Met die deal is een minimaal bedrag van 19 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 24 miljoen euro.

VIDEO: Volgens verslaggever Mike Verweij past het vertrek van Haller niet in de visie van trainer Alfred Schreuder. Tekst gaat verder onder de video.

Het is voor Ajax gunstiger om de transfer van Haller in een nieuw boekjaar te hebben, omdat de investeringen, die nodig zijn om het elftal weer op peil te krijgen, daar ook in vallen. Ajax mikt op het binnenhalen van Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal.

Na het vertrek van Noussair Mazraoui (transfervrij), Gravenberch en Haller hoopt Ajax de selectie verder intact te houden. Andere gewilde spelers als Jurriën Timber, Lisandro Martinez en Antony mogen alleen nog weg voor niet te weigeren bedragen. Voor de twee verdedigers gaat dat om een transfersom van minimaal 50 miljoen euro en voor de Braziliaanse aanvaller zelfs om een bedrag van minstens 80 miljoen euro.