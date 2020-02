Italiaanse profvoetballer besmet met corona

Pianese speelde afgelopen zondag tegen Juventus onder 23. In aanloop naar die wedstrijd had de speler in kwestie, wiens naam niet wordt genoemd, al griepsymptomen en donderdag werd hij naar een ziekenhuis in Siena gebracht.

De voetballer verkeert volgens de gezondheidsautoriteiten buiten levensgevaar. Een ploeggenoot van de patiënt heeft vergelijkbare klachten en gaat ook onderzocht worden. In Italië zijn al meerdere sportevenementen afgelast en veel voetbalduels worden zonder publiek gespeeld.