Video - Nadal afgetroefd in rally om van te smullen

Na een service van Nadal ergens in de tweede set ontspon zich een rally om van te likkebaarden, Fognini pakte uiteindelijk het punt. Bekijk de beelden:

Na een zwakke start wist Nadal toch nog de halve finales te bereiken. De titelhouder was in de eerste set duidelijk de mindere van de als zevende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (2-6). Daarna nam Nadal het initiatief over en liet hij zijn tegenstander kansloos: 6-1 6-2.

„Het ging allemaal een beetje te snel voor mij in de eerste set”, bekende Nadal, die aanvankelijk nogal matig serveerde. „Ik speelde niet slecht, maar alles leek tegen te zitten. Ik trachtte daarna wat meer rust in mijn spel te krijgen en wat meer concentratie op te brengen. Dat pakte goed uit.”

Nadal verloor in april in de halve finales van de Monte Carlo Masters nog verrassend van Fognini. De Italiaan schreef daarna het prestigieuze toernooi op zijn naam.