Legendarische oud-coach Don Shula (90) overleden

Shula was maar liefst 25 jaar trainer van de Dolphins. Hij leidde de club twee keer naar winst van de Super Bowl, de hoofdprijs in de NFL. In het seizoen 1972/1973 bleef de club uit Miami zelfs het hele seizoen ongeslagen.

347 zeges

Shula was ook trainer van Baltimore Colts. Hij boekte als coach maar liefst 347 overwinningen in de NFL, en dat heeft nog geen trainer hem nagedaan. Shula was als speler actief voor Cleveland Browns, Baltimore Colts en Washington Redskins.