Memphis Depay en Frenkie de Jong bezorgen Barça zege bij Villarreal

Memphis, die als altijd met krachten smeet, perste er vlak voor tijd nog enorm veel power uit voor die ene beslissende actie. Hij schudde een verdediger en doelman Geronimo Rulli af, om vervolgens beheerst door de benen van een Villarreal-verdediger binnen te schieten. Voor de spits van Oranje zal een last van zijn schouders zijn gevallen. In Spanje begon twijfel te rijzen over de kwaliteiten van Memphis, die al tijden moeilijk via een veldgoal tot scoren kwam, een rake kopbal bij Celta de Vigo uitgezonderd.

Is hij wel van Barça-kwaliteit? Dit zijn momenten die de spits helpen, nu hij Barcelona in een zwaar uitduel aan drie punten hielp. In een ploeg die enorm moeilijk tot scoren komt dit seizoen.

In de eerste helft was de tot dan grootste kans voor Barcelona nog niet aan Memphis besteed. Na een geweldige steekpass van Frenkie de Jong, kreeg de nummer negen zijn voet niet goed achter de bal. Kort daarop raakte Gavi de buitenkant van de paal in een fase dat de ploeg van Xavi het initiatief had. Dat werd naarmate de eerste helft vorderde weggegeven.

De ontlading bij de spelers van Barca is groot. Ⓒ HH/ANP

Kort na rust bleek dat Barcelona tóch kan scoren. Het was nota bene Frenkie de Jong die het moest doen voor de bezoekers. Een week eerder tegen Espanyol was hij er al dichtbij met een fenomenale stift die wegens buitenspel werd afgekeurd. Afgelopen dinsdag werd een kopbal tegen Benfica nog uit de kruising geranseld. Nu was het wel raak, al leek zijn goal in eerste instantie te worden afgekeurd wegens vermeend buitenspel van Memphis, bij het verlengen van een volley van Jordi Alba.

Na een minutenlange check door de VAR, kende scheidsrechter César Soto de treffer alsnog toe. Het was voor Frenkie de Jong zijn eerste goal sinds 17 april, in de bekerfinale tegen Athletic de Bilbao. Dat duel was zijn allerbeste en tevens de meest memorabele in het shirt van Barça, waarbij met Ronald Koeman nog aan het roer de Copa del Rey werd gewonnen.

Lang leek de middenvelder van Oranje in zijn derde duel onder Xavi exact te doen wat zijn nieuwe coach van hem verlangt: beslissend zijn. Oók en vooral in het strafschopgebied van de tegenstander. Toch bleek zijn 0-1 niet voldoende. Een assist van collega-international Danjuma een kwartier voor tijd op invaller Samuel Chukwueze zorgde voor de 1-1. In de fase daarna leek Barcelona alles te verspelen. Maar zo ver kwam het niet. Danjuma was voor de thuisploeg nog het dichtst bij een treffer, toen hij één-tegen-één met Gerard Piqué tot een schot kwam dat net naast ging.

Memphis bracht verlichting en verlossing. Zoals iedereen het graag ziet bij Barça, in een ploeg die niet overloopt van het scorend vermogen.

