FC Twente neemt afscheid van Godfried Roemeratoe en Giovanni Troupée

Roemeratoe is dit seizoen op huurbasis actief voor Willem II, dat een optie tot koop had bedongen, maar ook de Tilburgse club gaat de optie niet lichten. Roemeratoe (23) kwam acht jaar geleden vanuit Zeeland naar de opleiding van FC Twente en maakte in december 2018 zijn debuut in de hoofdmacht.

In totaliteit heeft de Zeeuw met Molukse en Zeeuwse roots in de hoofdmacht van FC Twente 45 duels gespeeld, waarin hij niet tot scoren kwam. Door de opkomst van Ramiz Zerrouki en de komst van Michal Sadilek was er dit seizoen geen perspectief meer voor de middenvelder, die koos voor een transfer naar Willem II, waar hij niet is uitgegroeid tot vaste basisspeler.

,,Er zijn wat contacten in het buitenland, maar gezien zijn leeftijd staat Godfried zeker open voor een andere Nederlandse club”, aldus zijn begeleider René Wagelaar van WSB Soccer.

Giovanni Troupée

Voor Troupée komt komende zomer voor de tweede keer een einde aan een periode bij FC Twente. De rechtsback speelde in het seizoen 2019/2020 na de winterstop voor FC Twente, maar dat avontuur was van korte duur doordat de competitie werd stilgelegd vanwege corona.

Afgelopen zomer werd de Breukelaar door FC Twente transfervrij overgenomen van FC Utrecht. Troupée tekende voor één jaar met een optie voor nog een seizoen, maar FC Twente heeft besloten die optie niet te lichten nu de rechtsback zijn plek is kwijtgeraakt aan Joshua Brenet.