Skeletonster Kimberley Bos pakt historisch brons bij Spelen

De 28-jarige Nederlandse begon de laatste run als vierde in het klassement met een achterstand van slechts 0,12 seconde op de nummer drie de Duitse Tina Hermann. In het Yanqing National Sliding Centre wist Bos in de beslissende afdaling op te rukken naar de derde plek, ook al was haar run ietsjes langzamer dan de derde. Goud was er voor de Duitse Hannah Neise. De Australische Jaclyn Narracott was goed voor zilver.

Bekijk ook: Skeletonster Kimberly Bos verwacht zenuwslopend gevecht met veel rivalen

Kimberley Bos dolgelukkig met haar bronzen plak. Ⓒ ANP

Bos is dit jaar de winnaar van de wereldbeker en het EK. Het zijn de tweede Spelen voor de skeletonster. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 eindigde ze als achtste.

Nederland won vrijwel alle medailles op de Winterspelen op de schaats. Alleen snowboardster Nicolien Sauerbreij won bij de Spelen van Vancouver in 2010 goud op de parallelreuzenslalom.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.