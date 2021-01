Ajax nadert ook akkoord met West Ham over Sébastien Haller

De transfersom is bepaald op 20 miljoen euro en de betaling wordt uitgesmeerd over meerdere seizoenen. Nu ligt het voorstel op tafel om Ajax vijf jaar lang vier miljoen euro te laten betalen, maar dat zou nog vier jaar lang vijf miljoen kunnen worden.

Ondanks de ontslagen binnen de organisatie en het inleveren van loon door het personeel, vindt de rvc van Ajax dit acceptabel. Er wordt nu dus ’slechts’ vier of vijf miljoen euro betaald. Bovendien komen er nog allerlei (gespreide) betalingen binnen van uitgaande transfers, maakt de club kans op prestatiebonussen van oud-spelers en incasseert Ajax komende zomer miljoenen voor Noa Lang.

De kans is groot dat Sébastien Haller en Davy Klaassen straks teamgenoten worden bij Ajax. Ⓒ HH/ANP

Met de komst van Haller spring Ajax in op de aanvallende problemen. Door de blessures van David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Lassina Traoré is de spoeling vooring wel heel erg dun. Januari is de maand, waarin de topduels op het programma staan. Afgelopen zomer had de komst van een spits ook al prioriteit, maar slaagde Ajax er niet in iemand aan te trekken.

Bekijk ook: Ajax richt pijlen op spits Sébastien Haller

Ten Hag kent Haller uit zijn tijd bij FC Utrecht, waar de spits onder de trainer opbloeide en in 2,5 jaar in de Eredivisie 41 keer scoorde. In de zomer van 2017 werd hij voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt dat hem medio 2019 voor vijftig miljoen euro doorverkocht aan West Ham United.

Haller zou na Quincy Promes, Zakaria Labyad en Sean Klaiber de vierde Ajax-speler worden die eerder onder Ten Hag werkte. Van de 17 duels dit seizoen in de Premier League speelde Haller er 16, waarvan 10 als basisspeler. Hij scoorde drie keer.