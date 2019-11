PSV vaart op hoop

Denzel Dumfries Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Denzel Dumfries (23) beet niet op zijn tong na afloop van de 2-2 bij Sparta Rotterdam. De international zat vol adrenaline, met in het achterhoofd het besef dat PSV in twee weken tijd zijn titelkansen al lijkt te hebben verspeeld. Begin november is de achterstand op Ajax acht punten en de Eindhovenaren hebben ook nog eens een veel minder doelsaldo (+30 om +13). De international legde zonder ontzag de vinger op de zere plek. Maar zit in dit PSV wel wat Dumfries verlangt?