Sport Kort: Atletiekwedstrijd Memorial Van Damme zoekt alternatieven

Atletiek: Atletiekwedstrijd Memorial Van Damme zoekt alternatieven

De huidige coronacrisis zal niet verhinderden dat op vrijdag 4 september de Memorial Van Damme plaatsvindt. Dat zei Cédric Van Branteghem, directeur van het grote atletiekevenement in Brussel, bij de zender Play Sports.

„Een normale Memorial zal het nooit worden, dat is duidelijk”, vertelde Van Branthegem. „Tot er een vaccin is, zal normale topsport voor een groot publiek onmogelijk zijn. Maar we gaan echt wel iets doen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Het kan met een beperkt publiek of zonder publiek, alleen met Europese atleten of toch ruimer, eventueel met een meer innovatief concept. Maar op 4 september zal er ’een soort van’ Memorial Van Damme zijn.”