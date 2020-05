Sport Kort: Honkballer 80 duels geschorst wegens doping

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkballer tachtig duels geschorst wegens doping

23.49 uur: De Amerikaanse profhonkballer Emmanuel Clase is voor tachtig duels geschorst wegens doping. De 22-jarige pitcher verruilde afgelopen winter Texas Rangers voor Cleveland Indians. Zijn straf gaat in bij het begin van het seizoen in de Major League. De start van de competitie is vanwege de coronacrisis vooralsnog uitgesteld. Clase ontvangt gedurende zijn schorsing geen salaris.

Rivale van Schippers voorlopig geschorst

18.13 uur: De Amerikaanse sprintster Deajah Stevens is door de Athletics Integrity Unit (AIU) voorlopig geschorst vanwege een inbreuk op het antidopingreglement. Er is iets misgegaan met het overzicht van haar verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts, op basis waarvan dopingcontroleurs een test kunnen afnemen. Stevens, een concurrente van Dafne Schippers, eindigde op de 200 meter als zevende in de olympische finale van Rio 2016 en een jaar later op de WK in Londen werd ze vijfde.

De AIU schorste vrijdag nog vier andere atleten. Ook de Amerikaanse sprintster Gabrielle Thomas staat tijdelijk aan de kant wegens het niet correct invullen van haar whereabouts. Thomas behoort met haar persoonlijk record van 22,19 op de 200 meter tot de mondiale subtop.

Team IKO bindt De Jong en Blokhuijsen

16.33 uur: De langebaanschaatsers Letitia de Jong en Jan Blokhuijsen hebben hun contract bij Team IKO verlengd. De Jong is nu tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking verbonden aan de formatie van de gebroeders Erwin en Martin ten Hove. Blokhuijsen tekende voor één seizoen bij.

De Jong (27) komt sinds 2018 uit voor Team IKO en heeft sindsdien de nodige progressie gemaakt. De Friezin, de levenspartner van schaatsicoon Ireen Wüst, veroverde onder meer twee wereldtitels op de teamsprint en in het afgelopen seizoen won ze de Nederlandse sprinttitel.

Team IKO versterkte zich eerder deze maand al met olympische kampioene Esmee Visser en met Melissa Wijfje.

Wolfsburg bijna klaar om groepstraining te hervatten

15.55 uur: De Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg is bijna zover om weer met de groepstrainingen te beginnen. Wanneer alle donderdag uitgevoerde coronatests een negatief resultaat opleveren zal de club, waarvoor de Nederlander Wout Weghorst uitkomt, weer met de complete selectie trainen. Dat bevestigde de club vrijdag zonder een datum aan te geven waarop dat zal gebeuren. Vooralsnog wordt er nog in kleine groepen getraind.

De gemeente Wolfsburg had al toestemming verleend de groepstraining te hervatten, maar uit solidariteit met de andere teams uit de Bundesliga had de club daar nog van afgezien. Meer clubs willen weer gezamenlijke trainingen, maar onder meer SC Freiburg en FC Augsburg hebben nog geen toestemming van de lokale autoriteiten.

Op 6 mei beslist de Duitse politiek of de in maart vanwege het coronavirus onderbroken competitie verdergaat. Dat zou mogelijk op 16 of 23 mei kunnen gebeuren, met duels zonder publiek.

WK badminton paar maanden later

13.59 uur: De WK badminton in 2021 in het Spaanse Huelva zijn verplaatst. De internationale bond BWF heeft het toernooi verzet van augustus 2021 naar eind november/begin december van dat jaar. Zo wordt voorkomen dat de wereldkampioenschappen te kort volgen op de Olympische Spelen van Tokio. De Spelen zijn met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en duren nu van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

"Op deze manier kunnen de WK badminton en het badminton op de Olympische Spelen met gelijke kansen voor iedereen worden gehouden in hetzelfde jaar. De spelers kunnen zich zo op twee belangrijke evenementen richten", aldus de BWF in een verklaring.

Atletiek: Polsstokhoogspringers dagen elkaar uit in tuinduel

10.34 uur: Drie van de beste polsstokhoogspringers ter wereld nemen het zondag vanuit hun tuin tegen elkaar op. De Zweedse wereldrecordhouder Armand ’Mondo’ Duplantis, tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks uit de Verenigde Staten en de Franse olympisch kampioen van 2012 Renaud Lavillenie zullen zich via een videoverbinding met elkaar meten in de zogenoemde Ultimate Garden Clash.

Wereldatletiekbond World Athletics zal de wedstrijd zondag om 17.00 uur op sociale media streamen. Omdat het zonder officials moeilijk is de lat steeds op de juiste hoogte te leggen, is er voor een afwijkend format gekozen. De drie atleten leggen de lat op 5 meter en gaan proberen in een half uur die hoogte zo vaak mogelijk te halen. Lavillenie doet dat in zijn tuin in Clermont-Ferrand. Kendricks en Duplantis seinen hun sprongen door vanuit de Verenigde Staten, waar de Zweed zijn trainingsbasis heeft.

„Geweldig om weer in een competitie actief te zijn”, zei Duplantis. „Zeker met Renaud en Sam als tegenstanders. We gaan ervan genieten, al is winnen voor mij cruciaal. Ik houd niet van verliezen.”

World Athletics denkt in de komende, door de coronacrisis wedstrijdloze maanden ook in andere disciplines ’tuinwedstrijden’ te kunnen houden.

Atletiek: Atletiekwedstrijd Memorial Van Damme zoekt alternatieven

08.06 uur: De huidige coronacrisis zal niet verhinderden dat op vrijdag 4 september de Memorial Van Damme plaatsvindt. Dat zei Cédric Van Branteghem, directeur van het grote atletiekevenement in Brussel, bij de zender Play Sports.

„Een normale Memorial zal het nooit worden, dat is duidelijk”, vertelde Van Branthegem. „Tot er een vaccin is, zal normale topsport voor een groot publiek onmogelijk zijn. Maar we gaan echt wel iets doen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Het kan met een beperkt publiek of zonder publiek, alleen met Europese atleten of toch ruimer, eventueel met een meer innovatief concept. Maar op 4 september zal er ’een soort van’ Memorial Van Damme zijn.”