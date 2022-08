VIDEO Kyrgios pakt twee titels op één dag in Washington

„Het is emotioneel voor me om hier terug te zijn en weer een titel te pakken”, zei Kyrgios, die Yoshihito Nishioka uit Japan in de finale versloeg: 6-4 6-3.

De Australiër pakte zelfs de ’dubbel’ in de Amerikaanse hoofdstad. Samen met Jack Sock won hij namelijk ook het dubbelspel. Het Australisch/Amerikaanse koppel rekende in de dubbelfinale af met de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek (7-5 6-4). Dodig en Krajicek hadden in de halve finales Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna uit India geklopt.

„Als je ziet waar ik me vorig jaar bevond en hoe het nu gaat, dat is een ongelooflijke transformatie”, zei Kyrgios, die op de wereldranglijst klimt van plek 63 naar 37. „Ik heb heel diep gezeten. Maar ik heb kracht getoond door door te vechten, die moeilijke tijden te overwinnen en door nu een toernooi als deze te winnen. Wat een geweldige dag.” Hij pakte zijn zevende titel in het enkelspel op de ATP Tour, allemaal behaald op hardcourt.

Kasatkina pakt vijfde WTA-titel in San Jose

De Russische tennisster Daria Kasatkina heeft haar vijfde toernooizege op de WTA Tour geboekt. De 25-jarige Russin schreef in Californië het toernooi van San Jose op haar naam. Kasatkina versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers in de finale in drie sets: 6-7 (2) 6-1 6-2. Haar vorige titel pakte ze begin vorig jaar in Sint-Petersburg.

Kasatkina kwam door haar toernooiwinst in San Jose de mondiale top 10 in. Ze staat nu op de negende plaats. De Russin haalde dit jaar de halve finales van Roland Garros, waarin ze het moest afleggen tegen Iga Swiatak, de Poolse nummer 1 van de wereld. Kasatkina mocht niet meedoen aan Wimbledon, dat alle tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar weerde vanwege de oorlog in Oekraïne.

In San Jose versloeg de Russin op weg naar de finale onder anderen Wimbledon-winnares Elena Rybakina en de top 10-speelsters Aryna Sabalenka en Paula Badosa.

Vorige maand vertelde Kasatkina in een video voor het eerst dat ze een vriendin heeft. De tennisster heeft een relatie met een Russische kunstrijdster. In hetzelfde interview zei ze ook dat in Rusland een aantal „verboden onderwerpen” zou zijn waar niet over gepraat mag worden. Uit de kast komen is volgens Kasatkina één van die onderwerpen. De tennisster zei ook openlijk dat Rusland de oorlog in Oekraïne moet beëindigen.