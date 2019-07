Noppert toont veerkracht, maar buigt voor Anderson

De 28-jarige Fries moest met 10-6 zijn meerdere erkennen in The Flying Scotsman, die titelverdediger is in het Engelse Blackpool.

Debuut

Noppert debuteerde juist op het podium, en Anderson leerde de Nederlander meteen wat het inhield om op de World Matchplay te staan. De Schot brak Noppert in ’zijn’ eerste twee legs en had binnen no-time een 4-0 voorsprong te pakken, wat de opmaat was naar een voor hem simpele zege.

Pas na de eerste break, waarin Noppert een 4-1 achterstand had, kwam de Fries een beetje terug. Omdat Anderson niet zijn beste wedstrijd speelde en de zenuwen wat waren verdwenen, brak hij de Schot een keer en bracht de achterstand terug tot 6-3.

En hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe lastiger Noppert het Anderson kon maken. De Schot kwam op 7-3, maar daarna won de Nederlander liefst drie legs op rij en was hij dicht bij de ’gelijkmaker’. Anderson won de leg echter en pakte zodoende weer een 8-6 voorsprong, waarna hij uiteindelijk met 10-6 de wedstrijd won.

„Het is zonde dat ik op deze manier begon”, zei Noppert tegen RTL over zijn zwakke start. „Ik begrijp het ook niet. Ik voelde me goed bij het ingooien en heb de hele wedstrijd gevochten. Maar ik kan er niet bij dat ik in de beginfase geen enkele dubbel gooide. Het is best knap dat ik van 7-3 nog tot 7-6 terugkwam, maar het mocht verder niet zo zijn. Ik moet gewoon meer ervaring op dit soort podia opdoen.”

Andere Nederlanders

Zondagavond komen er andere Nederlanders in actie. Dan moeten achtereenvolgens Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade), Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic) en Michael van Gerwen (tegen Steve Beaton) aantreden. Maandagavond is het dan nog de beurt aan Vincent van der Voort, die geloot heeft tegen Peter Wright.