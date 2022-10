Dirk Kuyt mijdt kleedkamer na ADO-zeperd in Helmond

,,Ik was zo teleurgesteld en boos over de manier waarop we hier vandaag hebben verloren dat ik er voor gekozen heb om even niet de kleedkamer in te gaan. Ik wilde even bijkomen om geen dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg”, legde de 42-jarige oud-international van Oranje uit in gesprek met ESPN.

"Maar dan begin je zo’n wedstrijd op deze manier, dan is dat heel frustrerend"

Na afloop schudde Kuyt op het veld wel al zijn de spelers de hand. ,,Het heeft geen zin om nu tegen elkaar te gaan schreeuwen en uit emoties frustraties uit te spreken. Het gaat er nu om hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit ons niet meer gebeurt. Daarmee gaan we hard aan de slag”, legde de voormalig aanvaller uit.

Kuyt moest tot zijn teleurstelling vaststellen dat het met de inzet van ADO vrijdagavond vooral in de beginfase niet goed zat. ,,Op kwaliteit en techniek ga je geen wedstrijden winnen zonder inzet. Dat weten de jongens ook wel. Daarop hebben we de hele week gehamerd. En tijdens de trainingen was het ook allemaal goed. Maar dan begin je zo’n wedstrijd op deze manier. Dan is dat heel frustrerend.”

ADO kwam binnen vijf minuten met 1-0 achter in Brabant. De stand werd nog wel gelijkgetrokken, maar uiteindelijk bleven de gasten toch met lege handen achter. ADO staat zeventiende.