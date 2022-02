Kogel door kerk: FC Barcelona kondigt Pierre-Emerick Aubameyang aan

Wel zit er in het contract een optie om het contract medio 2023 wederzijds te verbreken en heeft hij een afkoopclausule van 100 miljoen euro.

De Gabonese aanvaller en Arsenal hadden met wederzijds goedkeuren het contract van de speler bij de Londense voetbalclub beëindigd, maakte Arsenal dinsdag al bekend. Daarmee was dus voor de spits de weg vrij om een overstap te maken naar FC Barcelona.

„Pierre-Emerick Aubameyang heeft de club met wederzijds goedvinden verlaten. We wensen ’Auba’ het beste voor het volgende hoofdstuk van zijn carrière en bedanken hem voor zijn bijdrage aan onze club”, schreef Arsenal in een toelichting.

De 32-jarige aanvaller, die tot juni 2023 onder contract stond, speelde niet meer voor de Gunners sinds hij afgelopen december door de club werd gestraft omdat hij niet kwam opdagen bij de training. Hij moest daarom zijn aanvoerdersband inleveren.

Half januari kreeg Aubameyang tijdens de Afrika Cup ook nog eens te maken met hartproblemen na een recente coronabesmetting. Volgens de medische commissie van de Afrikaanse voetbalbond CAF kwamen bij onderzoek hartafwijkingen aan het licht.

Aubameyang, die in januari 2018 voor 60 miljoen euro van Dortmund naar Arsenal verhuisde, maakte 92 doelpunten in 162 wedstrijden in alle competities voor de Gunners. De aanvaller, in 2015 Afrikaans voetballer van het jaar, speelde voor AC Milan, Dijon, Lille, Monaco en Saint-Etienne voordat hij in 2013 tekende voor Borussia Dortmund.

