Motorcrosser Glenn Coldenhoff geeft zich bloot: ’Ik ben een beetje een houten klaas’

Glenn Coldenhoff komt sinds 2015 in de koningsklasse van de motorcross uit, de MXGP. The Hoff behoort tot de beste crossers van ons land en is een vaste waarde in het Nederlands team, dat op 8 oktober aan de landenwedstrijd Motocross of Nations gaat meedoen. Maar eerst komt de Yamaha-fabriekscoureur dit weekeinde in actie tijdens de Grand Prix van Turkije. Reden genoeg om de Brabander in de lifestylerubriek ’Extra Tijd Met’ in de schijnwerpers te zetten.

