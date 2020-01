PSV-manager John de Jong sluit vertrek niet uit

De oud-speler van de club zei vrijdag sterk te twijfelen over zijn toekomst. „Als je veiligheid en bewegingsvrijheid in het geding komen, zijn dat wel afwegingen die je gaat maken”, zei een zichtbaar aangeslagen De Jong, daarmee doelend op de gebeurtenissen van afgelopen week.

Een groep fans schreeuwde zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) om het vertrek van De Jong en probeerde na afloop het stadion te bestormen. „Dit is in twintig jaar tijd bij PSV het ergste wat ik ooit in dit stadion heb meegemaakt”, vertelde De Jong. „Het was een moeilijke week, een zware week. Het is slopend geweest. Dit doet veel pijn.”

Bergwijn

Na afloop van de persconferentie riep De Jong de pers nog bij elkaar in de kantine van De Herdgang. „Ik wil absoluut benadrukken dat Bergwijn niet geweigerd heeft om te spelen”, doelt De Jong op de afwezigheid van de PSV’er tijdens het duel met FC Twente. Bergwijn was bezig met een transfer naar Tottenhem.

„Zondag was er nog geen deal met Spurs”, gaat De Jong verder. „Hij had geen toestemming gekregen van de directie, maar hij heeft niet geweigerd op te spelen. Hij heeft een geste naar de club gedaan. Hij heeft namelijk afgezien van een percentage van de transfersom die hij zou krijgen. Dankzij hem is de deal beklonken”, aldus De Jong.