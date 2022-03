Premium Het beste van De Telegraaf

Jari Vlak geniet in Volendam na van machtsovername met FC Emmen

Door Jeroen Kapteijns

Voormalig Volendam-speler Jari Vlak voor het vak van de Volendam-fans Ⓒ ANP Pro Shots

AMSTERDAM - Een dag na de spectaculaire 4-1 zege op FC Volendam en machtsovername in de Keuken Kampioen Divisie liep FC Emmen-speler Jari Vlak een wel heel bijzondere overwinningsronde. De Volendammer in Drentse dienst gebruikte zijn vrije dag voor een rondje door zijn dorp met zijn vriendin en dat leverde veel reacties op. „Iedereen die we tegenkwamen begon natuurlijk over de wedstrijd en dat ik goed gespeeld had. We kwamen toevallig allebei onze opa’s tegen. Leuk om zo na te genieten.”