Rechter schort schorsingen drietal LIV-golfers op

Sport

Waterpolosters grijpen tegen Hongarije naast WK-finale

De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het wereldkampioenschap in Boedapest niet weten te bereiken. Het team van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis verloor in de halve finale van het voor eigen publiek spelende Hongarije, 12-13. Nederland, dat in de kwartfinale overtuigend had gewo...