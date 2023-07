WK zwemmen: Nederlandse vrouwen naar finale 4x100 vrij

Vooral Steenbergen maakte indruk. Ze zette met 52,13 haar beste splittijd ooit neer en was hiermee ook de snelste van het hele veld. "Ik zag dat we er goed bij lagen, dus ik dacht ik moet gewoon hard", zei ze na de race. De finale halen was voor de vrouwen het belangrijkste doel. "Andere landen kunnen in de finale nog wel andere namen inzetten. Een medaille zal moeilijk worden, maar we gaan er nog een keer voor", aldus Busch.

Steenbergen kwam eerder al in actie op de 200 meter wisselslag en haalde daarop als dertiende de halve finale. "Dat viel wel zwaar. Ik ging te hard af. Dat moest ik aan het einde bekopen. Maar met mijn race op de 4x100 vrij laat ik zien dat het met mijn vorm wel goed zit. Ik weet nu dat ik de 200 wissel in halve finale anders moet opbouwen."

Thomas Jansen wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter wissel. Hij zette in de series met 4.16,00 de twaalfde tijd neer. "Helaas is mijn WK nu al klaar. Maar het is supergaaf hier te staan."

Arno Kamminga na afloop van de 100 schoolslag Ⓒ ANP/HH

Kamminga als vijfde naar finale 100 school

Arno Kamminga heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 27-jarige Katwijker eindigde in de halve eindstrijd met een tijd van 59,08 als vijfde.

Kamminga won vorig jaar bij de WK in Boedapest zilver op de 100 meter school. Ook bij de Spelen in 2021 in Tokio eindigde hij als tweede op dit nummer. De finale van de 100 meter school staat maandag op het programma.

Nyls Korstanje

Nyls Korstanje heeft zich bij de wereldkampioenschappen langebaan in Fukuoka niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter vlinder. De 24-jarige Fries kwam in de halve eindstrijd tot een tijd van 23,23 en eindigde daarmee als twaalfde. De beste acht kwalificeerden zich.

Korstanje was in de halve finale langzamer dan in de ochtendsessie. Toen tikte hij aan in 23,19.

De 50 meter vlinder is niet olympisch. Korstanje richt zich bij de WK vooral op de dubbele afstand, maar noemde dit een mooie opwarmer voor de 100 meter vlinder, die later dit WK op het programma staat.

Imani de Jong

Ariarne Titmus heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka het wereldrecord op de 400 meter vrij verbeterd. Ze realiseerde in de finale een tijd van 3.55,38. Ze bleef hiermee onder de oude tijd van de Canadese Summer McIntosh, die het record sinds maart van dit jaar met 3.56,08 op haar naam had staan.

Achter de 22-jarige Titmus eindigde de Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky op ruime afstand als tweede in 3.58,73. Het brons was voor de Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather in 3.59,59. McIntosh finishte als vierde in 3.59,94.

De Nederlandse Imani de Jong slaagde er niet in de finale te halen. Ze werd in de series met 4.12,03 21e.

Marrit Steenbergen in actie op de 200 wisselslag. Ⓒ ANP/HH

Steenbergen naar halve finales 200 meter wissel

Marrit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter wisselslag. Ze kwam in de series tot een tijd van 2.11,31 en kwalificeerde zich hiermee als dertiende. De Amerikaanse Kate Douglas ging in 2.09,17 als snelste door.

Steenbergen kwam als eerste Nederlandse in actie bij dit WK. Ze start in deze sessie nog in de series van de 4x100 meter vrij.

Eerste wereldtitel

De Australische zwemmer Samuel Short heeft de eerste wereldtitel bij de WK langebaan in Fukuoka veroverd. Hij bleef in de finale van de 400 meter vrij met een tijd van 3.40,68 de Tunesiër Ahmed Hafnaoui slechts 2 honderdsten van een seconde voor. Het brons was voor de Duitser Lukas Martens in 3.42,20.

Short en Hafnaoui zwommen lang onder het wereldrecord dat sinds juli 2009 met 3.40,07 in handen is van de Duitser Paul Biedermann. Maar dat bleef buiten bereik van Short.