Premium Het beste van De Telegraaf

Het verhaal achter de titelverdediger en het koel ogende mens Tour-winnaar Jonas Vingegaard geeft inkijkje in leven: ’Thuis geen groot ego nodig’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jonas Vingegaard gaat alles op alles zetten om komende maand zijn tweede Tour de France-zege op rij te bewerkstelligen. „Ik houd heel erg van de voorbereiding op de Tour. Het hele proces om in de best mogelijk conditie te komen, vind ik heel interessant.” Ⓒ Getty Images

Kan Jonas Vingegaard nog een keer de Tour de France winnen? Die vraag wordt de komende drie weken beantwoord. Voor de start in Bilbao geeft de 26-jarige Deen een inkijkje in zijn leven. Welke band heeft hij met aartsrivaal Tadej Pogacar? Wat betekenen zijn vrouw Trine en dochtertje Frida voor hem, met wie hij eenmalig een luxe-vakantie boekte? Ook uit hij zijn lichtelijke irritatie over dat hij moeite zou hebben met zijn sterrenstatus als Tour-winnaar. „Dat is opgeblazen.” En toont hij bravoure: „Ik heb vertrouwen in mezelf.”