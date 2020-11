Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij (84) overleden

Hij leidde PSV tussen 1996 en 2004. Daarvoor was Van Raaij jarenlang penningmeester bij de Eindhovense club. In het dagelijks leven was Van Raaij manager bij Philips.

Van Raaij groeide uit tot een van van voornaamste voorzitters van de club en was erg geliefd. In 2004 werd hij zelfs verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de 50-jarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.