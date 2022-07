Wiegman houdt hoofd koel: ’Het was een leuke poging’

De Nederlandse succescoach kon ook weinig met de teksten van haar Noorse collega Martin Sjogren. Die stelde dat zijn ploeg maandag de overduidelijke underdog is en dat de druk volledig bij Engeland ligt. „Want zij spelen thuis en zijn een van de favorieten voor de eindzege”, aldus Sjogren.

Wiegman haalde haar schouders op toen ze die woorden hoorde. „Als zij de underdog willen zijn, vind ik dat prima. Ze hebben net als wij een heel sterk team. Het is daarom wel heel makkelijk om de druk bij ons neer te leggen. We hebben het over iemand die iets heeft gezegd over ons, maar niet bij ons is geweest. Ach, het is oké. Het was een leuke poging. Wij focussen ons op onszelf. Ik ben totaal niet bezig met het feit dat we het gastland zijn, ik ben bezig met de wedstrijd.”